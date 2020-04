Se taie banii! Popunere de ultima ora a ligii spaniole: toata lumea cu banii la JUMATATE!

LaLiga a emis un comunicat prin care le cere tuturor celor 42 de cluburi afiliate din primele doua ligi sa ia masuri pentru reducerea programului de lucru din cauza situatiei de forta majora din tara.

"Comisia delegata a LaLiga s-a intalnit astazi pentru a analiza actualele circumstante si a decis ca trebuie sa se adopte masuri avand in vedere criza economica grava provocata de Covid-19 in fotbalul spaniol. Din acest motiv, toate cluburile afiliate sunt indemnate sa initieze reducerea programului de lucru ca un mecanism exceptional pentru a evita si atenua impactul negativ pe care Covid-19 il are asupra sectorului fotbalistic si pentru a garanta astfel recuperarea sa ulterioara", mentioneaza Liga spaniola in comunicatul citat de Marca.

Asociatia jucatorilor a facut o propunere, departe insa de ce isi doresc sefii LaLiga. Sindicatul fotbalistilor vrea o reducere a salariilor jucatorilor intre 8 si 10% daca meciurile nu se mai disputa. LaLiga a propus insa ca jucatorii sa suporte aproximativ 46-49% din pierderi in cazul in care nu se joaca fotbal.

In momentul intreruperii campionatului in Spania, Barcelona se afla pe primul loc cu 58 de puncte, urmata de Real Madrid cu 56. Sevilla si Sociedad completeaza locurile de Liga Campionilor, in timp ce pe pozitiile retrogradabile se afla Espanyol, Leganes si Mallorca.

Au mai ramas 11 etape de disputat din campionatul spaniol.