Scandal dupa ultima victorie a Barcelonei din campionat! Catalanii sunt acuzati ca au fost ajutati de arbitru, dupa un penalty refuzat si un rosu acordat incorect

Barcelona a invins luni seara, 1-0, pe Real Valladolid, datorita unui gol marcat de Ousmanne Dembele.

Victoria obtinuta in minutul 90 de catalani a iscat multe discutii, mai ales dupa ce arbitrul partidei a avut mai multe decizii discutabile in favoarea Barcelonei. Oaspetii au acuzat o lovitura de pedeapsa neacordata, dupa ce in minutul 61 Jordi Alba a lovit mingea cu mana in careu, iar in minutul 79 Oscar Plano, mijlocasul spaniol crescut de Real Madrid, a primit un cartonas rosu in urma unei piedici din spate care merita cel mult cartonasul galben, dupa cum au spus si comentatorii spanioli.

Vehementa celor din Valladolid vine cu atat mai mult cu cat VAR-ul nu a intervenit la niciuna dintre faze, dovedind inca o data ca este nefolositor in anumite situatii cand ar trebui sa intervina si sa corecteze greselile arbitrilor. "Furtul este evident. Este o rusine de neconceput", a scris primarul din Valladolid, Oscar Puente, intr-o postare pe Twitter, pentru ca la final, Puente sa scrie, citat de AS.com: "Cred ca arbitrul ar trebui sa mearga in vestiarul Barcei pentru a-i certa. Aproape ca nu au castigat. Ei nu au fost la inaltimea artei sale. El a fost mult deasupra lor".

Specialistul AS in arbitraj, Iturralde Gonzalez, considera ca decizia arbitrului si a celor din camera VAR de a nu sanctiona cu hent faza cu Jordi Alba este conforma cu regulamentul. "Jordi Alba avea mana intr-o pozitie normala si nu a avut timpul necesar pentru a si-o retrage", a spus fostul arbitru international.