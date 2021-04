Cine refuza asa ceva?! Fotbalistul care a recunoscut ca nu voia sa se transfere la Barcelona: "Nu am vrut sa ma duc! Am facut si un contract fals ca sa nu merg!"

Desi unii viseaza sa joace in tricoul unuia dintre cele mai mari cluburi din istorie, nu e cazul tuturor fotbalistilor.

Jeremy Mathieu, jucator al catalanilor in perioada 2014-2017 a dezvaluit intr-un interviu pentru L'Equipe, citat de cotidianul SPORT ca nu si-a dorit sa plece la Barcelona in momentul in care a primit oferta.

Mai mult, fundasul a marturisit ca a recurs la un gest extrem, doar pentru a ramane la Valencia, acolo unde era multumit de situatia sa.

"Nu voiam sa merg la Barca. I-am aratat un contract fals directorului sportiv de la Valencia.

Cand clubul mi-a facut propunerea eram capitanul Valenciei, ma bucuram de viata acolo si ma intrebam: 'voi lustrui banca Barcelonei?' Cand am primit contractul pe care mi-l oferea Barcelona, am redactat unul nou, in care se afla un salariu ca cel pe care il primeam in momentul ala si cel pe care mi-l oferea Barca.

I-am aratat contractul fals directorului sportiv al Valenciei, si i-am zis: 'Daca imi dai suma asta, raman'. El mi-a raspuns: 'Asta nu ar trebui sa fie o problema'.

L-am sunat impreuna pe presedintele clubului, care a refuzat. Rufete nu putea sa creada. Am rupt contractul si le-am zis: 'Deci voi pleca'. Am inteles ca nu se mai bazau pe mine", a dezvaluit Mathieu.