Salvarea Barcelonei vine de la Guardiola! Daca jucatorul pleaca la City, Messi va putea semna noul contract   

Laporta face sacrificii pentru a-i prelungi contractul lui Messi.

Barcelona inca nu ajuns la un acord cu Messi, iar in acest moment argentinianul este liber de contract. Cu toate ca detinatorul a 5 Baloane de Aur este dispus sa renunte la 50% din venit, clubul catalan tot nu se incadreaza in platoful salarial impus de La Liga.

In aceste conditii, Barcelona este dispusa sa vanda. Iar salvarea pare sa vina de la Guardiola. Potrivit mundodeportivo, antrenorul l-a sunat personal pe Antoine Griezmann pentru a-l convinge sa vina la Manchester City. Tehnicianul britanicilor este in cautarea unui atacant dupa plecarea lui Aguero. Prima tinta a catalanului fost Harry Kane, dar pretentiile financiare ale lui Tottenham l-au facut sa isi ia gandul de la varful de atac englez.

Inclusiv in 2020 s-a zvonit de interesul lui Manchester City pentru Griezmann, dar Guardiola a afirmat ca este prea scump.

"Manchester City nu il va cumpara pe Griezmann. Nu ni-l permitem. Cei din Barcelona pot sta linistiti, nu ne intereseaza Griezmann", a declarat antrenorul catalan anul trecut.

Chiar si Ronald Koeman, cand a fost intrebat de plecarea atacantului francez, a precizat ca Messi este principal obiectiv al clubului blaugrana.

"Pentru mine, Griezmann este foarte important. A fost o semnatura excelenta pentru Barcelona si si-a demonstrat calitatea. A evoluat foarte bine si este un jucator foarte bun. Dar insist, nu stiu ce decizii se vor lua in cele din urma, pentru ca cel mai important lucru este ca Leo sa ramane cu noi. Este viitorul acestui club si trebuie sa încercam totul", a precizat Koeman saptamana aceasta la un eveniment in Barcelona.

Plecarea lui Griezmann, care castiga 16 milioane de euro anual, ar face-o pe Barcelona sa se incadreze in plafonul financiar impus de La Liga si sa poata sa il securizeze pe Messi. De asemenea, catalanii ar incasa si o suma buna de transfer, avand in vedere ca francezul are o cota de 60 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.