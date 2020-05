"Sa nu uitam ce a facut pentru acest club!" Zidane vrea cu orice pret sa scape de el, dar un coleg ii ia apararea! Cine sare in ajutorul lui Bale

Gareth Bale ar putea pleca de la Real Madrid in acesta vara.

Jucatorul celor de la Real Madrid, Gareth Bale (30 de ani) ar putea pleca de la Real Madrid in aceasta vara dupa ce Zidane i-a transmis ca nu se va mai baza pe el. Fotbalistul galez se afla la cel mai slab sezon pe Bernabeu, iar viitorul sau la Real este incert.

Chiar daca relatia sa cu Zidane nu este deloc buna, Bale gaseste sprijin in colegii sai de la Real Madrid. Potrivit Marca, Dani Ceballos a sarit in apararea lui Bale si a vorbit despre o posibil plecare a galezului in Premier League, la Newcastle. Ceballos apartine inca de Real Madrid, dar este imprumutat de Arsenal pana la finalul sezonului.

"S-ar descurca bine in acest campionat, dar el este un fotbalist esential pentru Real Madrid. Sa nu uitam cate a facut pentru acest club. Cine nu si l-ar dori intr-o finala de Champions League? Si-a facut pe deplin datoria pentru Real. Legat de posibilul transfer la Newcastle, nu cred. Poate doar daca va juca in Champions League", a declarat Ceballos.