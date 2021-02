Ruptura TOTALA la Barcelona?! Gestul facut de Koeman la finalul meciului cu Cadiz care arata situatia de la club

Barcelona nu a reusit sa castige meciul cu Cadiz, partida incheindu-se cu scorul de 1-1.

La finalul meciului, Ronald Koeman nu si-a mai asteptat jucatorii sa iasa de pe teren, asa cum a facut-o in alte momente, ci a plecat spre vestiare in momentul in care arbitrul a fluierat incheierea partidei.

Olandezul s-a aratat dezamagit la conferinta de presa de dupa meci, chiar mai dezamagit decat dupa infrangerea cu 4-1 in fata celor de la PSG, in Champions League. Koeman a spus ca se va uita la fazele importante ale partidei pentru a-si da seama unde au gresit elevii sai, care au avut mai multe sanse de a inscrie.

Supararea antrenorului s-a vazut inca din timpul meciului, cand a incercat sa-si arate dezaprobarea fata de ceea ce faceau jucatorii sai prin tot felul de gesturi.

In aceasta dimineata, fotbalistii au revenit la antrenamente, Koeman fiind nevoit sa corecteze rapid erorile pe care le-a vazut in meciul cu Cadiz, tinand cont ca urmeaza partida cu Elche, de miercuri.