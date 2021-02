Starul din Premier League, propus la Barcelona: "Ar face senzatie pe Camp Nou!" Fotbalistul care ar putea ajunge in echipa lui Koeman 

Barcelona a suferit inca o infrangere usturatoare in Champions League si este cu un pas in afara competitiei.

Dupa umilinta crunta cu Bayern, din semifinalele Champions League, 8-2, catalanii au pierdut cu 4-1 pe Camp Nou in fata lui Paris Saint-Germain si sunt ca si eliminati din competitie.

Problemele Barcelonei din atac continua sa ingrijoreze, mai ales din cauza faptului ca starurile pe care oficialii catalani au cheltuit sute de milioane, Dembele si Griezmann, nu se ridica la nivelul asteptarilor.

Fostul fotbalist Paul Merson a venit cu o alta solutie pentru atacul Barcelonei, intr-un interviu pentru Sky Sports. Acesta l-a propus pe capitanul si starul lui Aston Villa, Jack Grealish.

"Am vazut Barcelona dezintegrandu-se in bucatele, daca as fi de la club, l-as cumpara si maine, indiferent de pret. Jack Grealish ar face senzatie pe Camp Nou", a spus Merson.

La 25 de ani, Grealish este unul dintre jucatorii cheie ai lui Aston Villa. In acest sezon, capitanul a inscris 6 goluri si a oferit 12 pase de gol. Atacantul este cotat la 50 de milioane de euro conform Transfermarkt.