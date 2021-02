Surpriza MARE pe lista Barcelonei pentru meciul cu PSG! Super REVENIRE in echipa lui Koeman 

Barcelona si PSG se intalnesc in optimile de finala Champions League.

Meciul tur se va juca pe Camp Nou, terenul pe care cele doua echipe s-au intalnit si ultima data, in remontada istorica tot din faza optimilor, cand Barcelona a invins cu 6-1, dupa ce PSG castigase cu 4-0 in tur.

Cu absente de marca de ambele parti, Barcelona a primit o veste buna chiar in ziua meciului. Gerard Pique, accidentat in toamna, s-a refacut si a prins lista de jucatori convocati pentru meciul cu PSG. Mai mult, presa din Spania anunta ca fundasul central ar putea fi chiar titular.

In lotul Barcelonei a revenit si Braithwaite, care a lipsit in ultimele doua meciuri din cauza problemelor fizice. Catalanii nu se pot baza in continuare pe Ronald Araujo, unul dintre cei mai importanti jucatori din acest sezon, dar si Ansu Fati si Coutinho.

Lista jucatorilor convocati de Koeman pentru meciul cu PSG: