RUPTURA INTRE VESTIAR SI CONDUCERE? Pique cearta conducerea Barcelonei, Bartomeu il baga in sedinta. Declaratiile incendiare facute de fundas

Gerard Pique este cunoscut pentru modul sau de a spune lucrurilor pe nume.

Fundasul Barcelonei a vorbit prima data dupa meciul castigat de Barcelona cu Villareal, cu scorul de 2-1. Atunci, Pique vorbea despre startul slab de sezon al echipei si invinovatea pre-sezonul pentru forma deloc buna.

"Pre-sezonul nu ne-a ajutat deloc sa incepem campionatul cum trebuie, multe calatorii, putine antrenamente. Majoritatea am observat asta si nu suntem in forma inca, nu doar Messi, cu totii", a declarat Pique pentru cotidianul Sport.

Conducerea Barcelonei a fost deranjata de declaratiile celui de-al treilea capitan, iar in presa au iesit diferite articole de opinie ale jurnalistilor care scriu pentru ziarele de casa ale catalanilor, in care judecau jucatorii ca incearca sa se impuna in fata conducerii.

Dupa meciul pe care Barcelona l-a castigat cu Getafe in ultima etapa, Pique a oferit declaratii incendiare, din care reiese ca relatia vestiarului cu conducerea nu este tocmai buna, dar si faptul ca oficialii au un cuvant important de spus in ceea ce se publica in ziarele de casa.

"Trebuie sa fim uniti, suporterii si conducerea. Cand o persoana nu vrea sa sa enerveze, nu sunt lupte. Cunoastem clubul, stim care ziare apartin clubului, stim cine scrie articolele, chiar daca sunt semnate de altcineva", a declarat Pique pentru aceeasi sursa.

Conducerea nu a trecut cu vederea declaratiile fundasului, astfel ca presedintele, Josep Maria Bartomeu si Pique se vor intalni pentru a discuta.