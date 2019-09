MESSI sau RONALDO? "Unora le place sushi, altii prefera mancarea marocana". Un vicecampion mondial isi alege favoritul cu o comparatie inedita

Din articol Messi sau Ronaldo?

Un fost mare fotbalist si-a ales preferatul dintre Messi si Ronaldo.

Robin van Persie, in varsta de 36 de ani, a oferit un interviu recent in care a abordat mai multe subiecte legate de cariera sa de-a lungul timpului. Olandezul si-a ales antrenorul preferat, dar a raspuns si la cea mai titrata intrebare din ultimul deceniu al fotbalului mondial, Messi sau Ronaldo.

Vicecampion mondial cu Olanda, in finala pierduta in fata Spaniei cu 1-0 in 2010, van Persie a jucat la echipe mari din Anglia, precum Arsenal si Manchester United si a avut ocazia sa fie antrenat de doi dintre cei mai longevivi antrenori din fotbalul englez, Sir Alex Ferguson si Arsene Wenger.

"Cea mai mare influenta asupra mea a avut-o Wenger, deoarece el a lucrat cu mine. Am venit un copil, m-a ajutat sa cresc. A vazut ceva in mine. Uneori greseam, luam un cartonas rosu stupid, faceam greseli, dar imi dadea mereu sanse. Sir Alex a facut parte din cariera mea in momentul in care eram deja un jucator matur. Sunt extrem de fericit ca am lucrat cu amandoi, putini jucatori pot spune ca au reusit asta", a spus van Persie pentru Sport Bible.

Messi sau Ronaldo?

Van Persie si-a ales preferatul dintre cei doi si a facut o comparatie inedita in momentul justificarii alegerii sale.

"Imi plac mult amandoi, ii respect pentru ceea ce fac de mai bine de un deceniu, este incredibil. Insa, asta tine de gusturi, unora le place sushi, altii prefera mancarea marocana. Asadar, mie imi place Messi. Este unic, extrem de special. Ronaldo este unic in felul lui, dar personal, imi place sa il urmaresc pe Messi, doar pentru alegerile pe care le face. Este arta! E ca si cum ai urmari arta", a declarat van Persie pentru sursa citata.

Van Persie si-a inceput cariera la echipa de juniori a celor de la Feyenoord in anul 1996. In anul 2004 a ajuns la Arsenal unde a jucat pana in anul 2012, cand s-a transferat la Manchester United. A jucat 3 ani pentru "diavolii rosii", plecand in anul 2015 in Turcia la Fenerbahce. In anul 2018 a revenit la echipa la care a crescut, Feyenoord de unde s-a retras in vara acestui an. Olandezul a jucat 596 de meciuri de-a lungul carierei si a inscris 274 de goluri pentru echipele de club. La nationala are 102 selectii si 50 de goluri marcate.