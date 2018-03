Ronaldinho distruge cel mai mare MIT despre relatia cu Messi: "Sunt doar minciuni! Stiam de atunci ca va fi mai bun ca mine!"

Ronaldinho apare in ultimul numar al revistei Four Four Two.

Au trecut 10 ani de la plecarea lui Ronaldinho de la Barcelona, club la care a trait cea mai frumoasa perioada a carierei. Intr-un interviu pentru Four Four Two, Ronaldinho a vorbit despre relatia cu Leo Messi, dezmintind unul dintre cel mai des mentionate zvonuri.



"In ceea ce priveste povestile ca am avut o influenta proasta asupra lui Messi cand era tanar, sunt minciuni, nu trebuie mereu sa credeti ce se spune. Mereu am incercat sa fiu o influenta pozitiva pentru el, la fel cum a fost Ronaldo pentru mine.



Messi a fost mereu foarte timid, insa era deja un jucator fantastic. Traiam pe aceeasi strada asa ca am avut o relatie grozava cu el si familia lui. Stiam de la inceput ca Messi va deveni un jucator mult mai bun ca mine" a spus Ronaldinho.