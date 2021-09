Gestul impresionant făcut de Ronaldo pentru un fotbalist englez, aflat în comă în urma unui accident tragic 

Cristiano Ronaldo și Dean Henderson și-au arătat sprijinul pentru jucătorul Danny Hodgson, cel care și-a petrecut aniversarea de 26 de ani la terapie intensivă.

Starurile lui Manchester United i-au urat însănătoșire grabnică fotbalistului, după ce acesta a suferit un accident tragic într-o stație de tren din Perth (Australia), pe 4 septembrie.

Hodgson, care în prezent evoluează la ECU Joondalup în liga australiană, este internat la Royal Perth Hospital și se află în comă indusă, în stare critică.

"Salut, Danny! Am auzit povestea ta, sper să te faci bine cât mai curând. Te invit la un meci de-al nostru la Manchester, așa că să te recuperezi cât mai repede", i-a transmis Cristiano Ronaldo.

Dean Henderson și Danny Hodgson au fost colegi la Carlisle United la începutul carierei. "Vei trece peste asta, să rămâi puternic. Știu cât de tare ești și că vei fi bine", i-a spus și portarul de la United.

Cristiano Ronaldo has sent a get-well message to Perth footballer Danny Hodgson, as he is still in critical condition. It is Hodgson's 26th birthday and his parents have shared a heartfelt message, and pictures of happier times. pic.twitter.com/5HMjYa2Xi4