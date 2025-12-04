Fundaşul englez Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) s-a accidentat miercuri, în meciul din Cupa Spaniei cu Athletic Bilbao, câştigat cu 3-0 de madrileni, şi, potrivit, postului de radio COPE va lipsi timp de două luni de pe gazon.



Trent Alexander-Arnold va lipsi două luni



Trent Alexander-Arnold a fost titular pe stadionul San Mames, a oferit assistul pentru primul gol, al lui Mbappe, şi s-a accidentat în repriza secundă, când a şi fost înlocuit, în minutul 59.



Conform raportului medical prezentat de Real Madrid, fundaşul dreapta suferă de „o leziune la muşchiul rectus femoris al cvadricepsului stâng”.



Conform postului de radio spaniol COPE, se aşteaptă ca Alexander-Arnold să fie indisponibil timp de două luni.



Alexander-Arnold a ratat deja 7 meciuri ale lui Real Madrid în acest sezon, din cauza accidentărilor.

