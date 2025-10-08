Arsenal, Manchester City, Liverpool și PSG s-au interesat de serviciile brazilianului, iar presa internațională a scris că winger-ul ar fi putut părăsi Real Madrid. Totuși, fotbalistul de 24 de ani a pus capăt speculațiilor și a transmis un mesaj clar.



Ce i-a spus Xabi Alonso brazilianului



Extrema braziliană a recunoscut că nu s-a simțit niciodată amenințat de posibilele transferuri și că relația cu clubul a fost mereu una solidă.



„Nimeni nu mi-a spus să-mi caut echipă. Clubul mi-a transmis că are nevoie de mine. M-au susținut când am avut probleme, iar eu am rămas calm. Știam ce urmează pentru mine sezonul acesta. Sunt la Real Madrid, ca întotdeauna”, a spus brazilianul pentru AS.com.



„În fiecare vară e la fel. Se scrie că plec, că am oferte. Dacă aș fi crezut tot ce s-a spus, aș fi fost la o altă echipă în fiecare săptămână. Sigur că există oferte, dar am spus mereu clubului că vreau să rămân și să câștig mai mult aici. Am două Ligi ale Campionilor la 24 de ani, dar îmi doresc și altele. Atât timp cât Real Madrid mă vrea, eu rămân aici”, a continuat Rodrygo.



Rodrygo a vorbit și despre discuția avută cu noul antrenor, Xabi Alonso, care l-a asigurat că se bazează pe el, dar în mai multe roluri ofensive.



„Antrenorul m-a chemat la început și mi-a spus: ‘Știu că îți place să joci în stânga, dar am nevoie de tine și în alte poziții’. I-am răspuns că sunt aici pentru echipă. E clar că mă simt cel mai bine în partea stângă, dar joc oriunde e nevoie. În ultimele meciuri am fost folosit doar pe stânga și sunt mulțumit de minutele primite. Mă simt bine, în creștere, și fericit”, a adăugat winger-ul.



Rodrygo a ajuns deja la al șaptelea sezon în tricoul lui Real Madrid și se poate lăuda cu 278 meciuri, 56 goluri marcate și 53 de pase decisive livrate în tricoul „Galacticilor”.



Pentru Real Madrid urmează duminică un meci în La Liga cu Getafe, iar trei zile mai târziu vor primi vizita celor de la Juventus, în cadrul etapei #3 din grupa unica UEFA Champions League.

