Ferland Mendy, fundaşul echipei Real Madrid, va lipsi câteva săptămâni din cauza unei probleme musculare. El tocmai revenise după o absenţă de şapte luni.



Ferland Mendy e OUT!



Clubul Real Madrid a anunţat că Ferland Mendy (30 de ani) a suferit o nouă accidentare la coapsa dreaptă şi, conform comunicatului clubului, este aşteptat să fie indisponibil timp de câteva săptămâni.



El revenise în echipa de start miercuri, pentru prima dată din luna mai, împotriva lui Olympiacos (4-3), în Liga Campionilor, jucând întregul meci.



Potrivit presei spaniole, aceasta este a 18-a accidentare pentru Mendy, de la sosirea sa la Real Madrid, în 2019.



News.ro.

