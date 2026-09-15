În zilele în care FCSB a ajuns la un acord cu Levadiakos pentru împrumutul lui Octavian Popescu în Grecia, Ioan Becali a povestit cum, în urmă cu câțiva ani, fotbalistul putea ajunge la Benfica, însă a ratat transferul din cauza "lipsei de educație". Impresarul a susținut că Popescu nu a știut să spună măcar câteva cuvinte în engleză la întâlnirea cu scouterul venit din Portugalia.

Gigi Becali, replică pentru Ioan Becali în cazul Octavian Popescu: "Băi, Giovanni, vorbește ce vrei tu, dar nu mai inventa oferte"

"Omul a spus un adevăr probabil. A inventat ceva?", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, când a auzit ce a spus vărul său despre întâlnirea dintre Octavian Popescu și scouterul de la Benfica.

Discursul lui Ioan Becali a fost însă mult mai dur, spunând că Popescu "are IQ zero" și că "a fost manipulat cum a vrut el". Patronul de la FCSB s-a limitat să transmită că "nu e frumos ce face" impresarul.

Gigi Becali a fost mai deranjat de o altă afirmație a lui Ioan Becali, cea conform căreia a avut o ofertă de 10-11 milioane de euro pentru Octavian Popescu, însă FCSB a refuzat-o.

"Octavian Popescu nu a avut niciodată ofertă de 10 milioane. Eu nu stau acum să comentez ce spune Ioan Becali. E problema lui, are o vârstă, să vorbească ce vrea. Nu stau acum să mă cert cu Ioan Becali. El are ce are când e vorba de... treaba lui! N-am chef de Ioan Becali. Părerea mea e că nu e frumos ce face, atât. În rest, să facă ce vrea.

Oferta pentru el a fost de 7 milioane, din America, cu banii dați în rate în vreo 3 ani. Eu nu pot să las minciuna așa! Băi, Giovanni, vorbește ce vrei tu, dar nu mai inventa oferte. Așa cum a făcut și cu Târnovanu. A zis de 4 milioane și eu am zis că vreau 5. L-aș fi dat și cu 4, dar n-am văzut nicio ofertă.

Nu-mi arde să-i răspund lui Giovanni. Are o vârstă, să facă ce vrea. Eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează de alții. Giovanni vorbește cum vorbesc mulți. Ce fac, stau să mă cert cu toți? Așa cum le permit jurnaliștilor să vorbească, îi permit și lui Giovanni, care îmi e văr", a mai spus Gigi Becali.

VIDEO Octavian Popescu, prezentat la Levadiakos