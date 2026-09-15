Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira 0-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Calvar pentru Cosmin Olăroiu

Contre în direct despre posibila venire a lui Marius Șumudică la FCSB: ”E ca și cum Mourinho ar merge la Barcelona!”

CS Minaur Baia Mare a învins-o în deplasare pe HC Zalău, cu scorul de 32-29 (18-13), luni, în deplasare, într-un meci din etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Minaur a dominat meciul şi a câştigat fără emoţii.

HC Zalău - Minaur Baia Mare 29-32

Seynabou Mbengue Rodriguez (Sayna Mbengue) şi Line Homdrom Rusten au fost cele mai bune marcatoare ale echipei băimărene, cu 6 goluri, iar Jessica Quintino Ribeiro a înscris 5 goluri.

Alexandra Francesca-Maria Bălan a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor, cu 10 goluri, iar Leal Armenteros Rosa şi Alexia Niţă au înscris câte 5 goluri, informează Agerpres.

În clasament, după primele 3 etape, CSM Bucureşti şi HC Dunărea Brăila au câte 6 puncte, iar SCM Râmnicu Vâlcea, CS Gloria Bistriţa, CS Rapid Bucureşti, SCM Universitatea Craiova şi CS Minaur Baia Mare au câte 4 puncte.