Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico

Real Madrid a pierdut derby-ul cu FC Barcelona, 0-2, iar catalanii și-au asigurat matematic titlul în LaLiga.

Real Madrid încheie un sezon modest în cel mai neplăcut mod, cu un eșec pe terenul rivalei, meci la finalul căruia Barcelona a sărbătorit câștigarea titlului de campioană. La formația blanco sunt așteptate "schimbări urgente" pentru sezonul următor, după cum notează cotidianul As.

Cu Alvaro Arbeloa pe picior de plecare, Real Madrid va instala un nou manager, iar favorit pentru a prelua echipa este Jose Mourinho. "Mingea este în terenul lui", a notat As, care a explicat că "The Special One" va beneficia de încredere totală din partea președintelui Florentino Perez.

Mourinho, aflat sub contract cu Benfica până în 2027, are o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro. Până acum, portughezul a refuzat să vorbească despre o revenire la Real Madrid, echipă pe care a mai pregătit-o în perioada 2010-2013.

În plus, conducerea lui Real Madrid consideră că echipa are nevoie de "trei sau patru transferuri esențiale", în special în zona defensivă, acolo unde au existat numeroase probleme medicale.

Alte două noutăți la Real Madrid pentru stagiunea următoare vor fi reprezentate de revenirile mijlocașului ofensiv Nico Paz (21 de ani) și atacantului Endrick (19 ani). Argentinianul va fi răscumpărat de la Como după ce a impresionat în Serie A, în timp ce brazilianul se va întoarce după împrumutul de la Lyon.

Fiesta la Barcelona, după câștigarea LaLiga

Olivia Rodrigo a atras toate privirile la ”El Clasico”

Olivia Rodrigo (23 de ani), o celebră cântăreață americană, nu a lipsit de pe Camp Nou la meciul dintre Barcelona și Real Madrid. Aceasta a fost aleasă de sponsorul principal al catalanilor, Spotify, pentru a-și promova albumul pe tricoul de joc al echipei pentru ”El Clasico”, așa cum s-a întâmplat, în ultimii ani, și cu alți artiști de top.

Artista a trăit la intensitate maximă meciul care a adus titlul cu numărul 29 în palmaresul celor de la Barcelona. Înainte de această partidă, Olivia a schimbat câteva vorbe cu Lamine Yamal, indisponibil pentru această partidă.

”Salutări, fani Barca! Sunt Olivia Rodrigo, îi urez Barcelonei baftă în El Clasico”, a fost mesajul transmis de cântăreață înainte de meci.

