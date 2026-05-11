Revoluție la Real Madrid! Anunțul făcut imediat după eșecul din El Clasico

Real Madrid încheie un sezon modest în cel mai neplăcut mod, cu un eșec pe terenul rivalei, meci la finalul căruia Barcelona a sărbătorit câștigarea titlului de campioană. La formația blanco sunt așteptate "schimbări urgente" pentru sezonul următor, după cum notează cotidianul As.

Cu Alvaro Arbeloa pe picior de plecare, Real Madrid va instala un nou manager, iar favorit pentru a prelua echipa este Jose Mourinho. "Mingea este în terenul lui", a notat As, care a explicat că "The Special One" va beneficia de încredere totală din partea președintelui Florentino Perez.

Mourinho, aflat sub contract cu Benfica până în 2027, are o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro. Până acum, portughezul a refuzat să vorbească despre o revenire la Real Madrid, echipă pe care a mai pregătit-o în perioada 2010-2013.

În plus, conducerea lui Real Madrid consideră că echipa are nevoie de "trei sau patru transferuri esențiale", în special în zona defensivă, acolo unde au existat numeroase probleme medicale.

Alte două noutăți la Real Madrid pentru stagiunea următoare vor fi reprezentate de revenirile mijlocașului ofensiv Nico Paz (21 de ani) și atacantului Endrick (19 ani). Argentinianul va fi răscumpărat de la Como după ce a impresionat în Serie A, în timp ce brazilianul se va întoarce după împrumutul de la Lyon.