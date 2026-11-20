Clubul Sportiv Dinamo şi-a premiat vineri cei mai buni sportivi şi antrenori din 2026. ”Gala Sportului Dinamovist” s-a desfăşurat la Opera Naţională Bucureşti, în prezenţa mai multor personalităţi. ”Sportivul Anului” a fost declarat înotătorul David Popovici, dublu campion european 2026.
David Popovici, „Sportivul Anului” la CS Dinamo
David Popovici a devenit primul înotător din istorie care câştigă probele de 100 şi 200 de metri liber la trei ediţii consecutive ale campionatului european.
"La Campionatul European am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are enorm de mult potenţial şi foarte mult loc să se dezvolte. Deşi sunt foarte aproape de recordul mondial şi suntem extrem de mulţi înotători care am coborât sub 47 de secunde, la câteva sutimi diferenţă, mai e mult de muncă pentru noi toţi.
2026 a fost un an de tranziţie în materie de nivelul competiţiilor, intensitatea pregătirii şi aşa mai departe. Pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic. Şi am venit din 2025, unde am avut un campionat mondial foarte puternic, către 2027, unde avem din nou campionatele mondiale.
Mi-aş dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, ok, am devenit cel mai bun din lume şi demonstrez asta, dar parcă să fii cel mai bun în istorie are pentru mine o altă greutate. Am tot spus că o fac, o fac, o fac. Hai s-o facem!", a spus Popovici vineri.
La Gala Sportului Dinamovist, "Antrenorul Anului" a fost declarat Adrian Rădulescu.
Gala a cuprins şi câteva momente speciale. Imnul a fost interpretat de Cezar Ouatu, artist pop opera şi reprezentantul României la Eurovision. Celebra actriţă de teatru şi film Maia Morgenstern a urcat pe scenă pentru un omagiu dedicat primului dublu campion olimpic al României, Leon Rotman, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la cucerirea celor două medalii de aur la JO Melbourne 1956.
Premii la Gala Sportului Dinamovist
Sportivul anului: David Popovici - înot
Antrenorul anului: Adrian Rădulescu
Laureaţi ai anului sportiv 2026
Amalia Chelaru - canotaj, Cristina Druga - canotaj, Maria Lehaci - canotaj, Florin Lehaci - canotaj, Ştefan Berariu - canotaj, Victoria Petreanu - canotaj, Ancuţa Bodnar - canotaj, Claudiu Neamţu - canotaj, Mateus Cozminciuc - canotaj, Andrei Mândrilă - canotaj, Sergiu Bejan - canotaj, Vlad Covaliu - scrimă, Răzvan Ursachi - scrimă, Mihaela Cambei - haltere, Luca Joldea - tir
Categoria Juniori / tineret
Bianca Ifteni - canotaj, Aniela Tudor - gimnastică, Radu Matei - scrimă, Roxana Vişa - judo, Patrick Berbece - Andreea Sturzinschi dans sportiv
Echipe campioane în 2026
Handbal masculin
Volei masculin