Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa

Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Barcelona a pierdut El Clasico în fața lui Real Madrid, scor 1-2, în runda a zecea din La Liga.

Lamine Yamal
După meci a izbucnit un scandal imens provocat după un schimb de replici între Vinicius Junior și Lamine Yamal, puștiul de 18 ani al catalanilor, care a făcut niște declarații acide la adresa madrilenilor în săptămâna premergătoare jocului. Concret, Yamal a spus că Real Madrid ”fură și se plânge”, lucru ce i-a înfuriat pe madrileni.

Lamine Yamal s-a despărțit de Nicki Nicole

După eșecul din El Clasico, Lamine Yamal a primit încă o lovitură. Fotbalistul s-a despărțit de cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.

Cei doi formau un cuplu de câteva luni, iar relația dintre ei părea solidă, mai ales că fotbalistul i-a prezentat-o pe iubita lui și antrenorului său, Hansi Flick. Ruptura a apărut peste noapte, iar vestea despărțirii a fost anunțată de jurnalistul Javier Hoyos la emisiunea spaniolă ”D Corazon”.

Conform Mundo Deportivo, Lamine Yamal ar fi confirmat pentru televiziunea spaniolă despărțirea de Nicki Nicole.

