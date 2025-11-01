După meci a izbucnit un scandal imens provocat după un schimb de replici între Vinicius Junior și Lamine Yamal, puștiul de 18 ani al catalanilor, care a făcut niște declarații acide la adresa madrilenilor în săptămâna premergătoare jocului. Concret, Yamal a spus că Real Madrid ”fură și se plânge”, lucru ce i-a înfuriat pe madrileni.

Recunoștință maximă pentru Chivu! Atacantul lansat de român nu uită: "A avut încredere în mine, a fost superb!"

ACUM: ”U” Cluj - FCSB 0-1 | ”ROȘU” după un fault la mijlocul terenului

După eșecul din El Clasico, Lamine Yamal a primit încă o lovitură. Fotbalistul s-a despărțit de cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.

Cei doi formau un cuplu de câteva luni, iar relația dintre ei părea solidă, mai ales că fotbalistul i-a prezentat-o pe iubita lui și antrenorului său, Hansi Flick. Ruptura a apărut peste noapte, iar vestea despărțirii a fost anunțată de jurnalistul Javier Hoyos la emisiunea spaniolă ”D Corazon”.

Conform Mundo Deportivo, Lamine Yamal ar fi confirmat pentru televiziunea spaniolă despărțirea de Nicki Nicole.

