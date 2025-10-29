Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico

Catalanii au primit încă o veste proastă după înfrângerea suferită în runda trecută din La Liga.

FC Barcelona a pierdut duelul cu Real Madrid de pe „Santiago Bernabeu”, scor 1-2, iar madrilenii s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului.

Pedri, OUT pentru următoarele meciuri ale Barcelonei



Pedri a fost eliminat în finalul meciului cu Real Madrid, după ce a văzut al doilea cartonaș galben și nu va putea juca în partida cu Elche de duminică.

Mijlocașul spaniol s-a ales însă și cu o accidentare musculară, astfel că el va rata și partidele cu Club Brugge din Champions League și cu Celta Vigo din La Liga și ar putea reveni abia după pauza destinată echipelor naționale, pentru meciul cu Athletic Bilbao.

Pedri se alătură listei lungi de accidentați pe care o are Barcelona printre care se numără: Raphinha, Olmo ,Joan Garcia, Christensen, Gavi, Ter Stegen și Lewandowski, cu mențiunea atacantul polonez ar putea reveni chiar în partida cu Elche.

Mijlocașul spaniol are 13 partide în tricoul Barcelonei în acest sezon, reușind două goluri și două pase decisive.

140 de milioane de euro este cota lui Pedri, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

