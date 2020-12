RECORD MONSTRU doborat de Leo Messi! L-a depasit pe Pele si a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri inscrise pentru un singur club

Valladoid si Barcelona s-au intalnit in etapa cu numarul 15 din La Liga.

Catalanii nu au avut cel mai bun start de sezon, mai ales dupa anuntul soc facut de Messi in vara, cand a informat clubul ca vrea sa fie lasat sa plece. Starul argentinian s-a razgandit ulterior si a decis sa mai ramana pentru inca un sezon la Barcelona.

Astfel, Leo a reusit sa doboare recordul monstru detinut de Pele si a devenit in urma golului inscris cu Valladoid fotbalistul cu cele mai multe goluri inscrise pentru un singur club, 644. Reusise sa il egaleze pe Pele in urma cu o etapa, cand a inscris in poarta Valenciei, iar acum i-a doborat recordul legendei braziliene.

Cu reusita din meciul cu Valladoid, Leo Messi, care a primit luni trofeul pentru cel mai bun marcator din La Liga de sezonul trecut, a ajuns la 7 goluri inscrise pentru Barcelona in 14 meciuri jucate.

