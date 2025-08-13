A picat transferul lui Ștefan Târnovanu! Galatasaray ia un portar cu șase titluri de campion

Numele portarului de la FCSB a fost asociat în presa din Turcia cu un transfer la Galatasaray, campioana ultimelor două sezoane din Super Lig, doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Turcii și-au luat gândul de la internaționalul român și s-au reorientat.



Se pare că Ederson (31 de ani), portarul lui Manchester City, este foarte aproape de un transfer la Istanbul, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare. Portarul brazilian s-a înțeles deja cu turcii pentru un contract valabil până în 2028.



Galatasaray îl transferă pe Ederson



Pentru a-l convinge pe sud-american să accepte transferul în Turcia, Galatasaray pune la bătaie și un salariu impresionant. Ederson va primi 21 de milioane de euro pentru cei trei ani la noua sa echipă, adică șapte milioane de euro pe sezon, sumă la care se adaugă și bonusuri, cel mai probabil în funcție de performanțele echipei și numărul de meciuri înregistrate.

