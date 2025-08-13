A picat transferul lui Ștefan Târnovanu! Galatasaray ia un portar cu șase titluri de campion

A picat transferul lui Ștefan Târnovanu! Galatasaray ia un portar cu șase titluri de campion
Ștefan Târnovanu (25 de ani) a sperat la transferul carierei, dar lucrurile par să fi picat definitiv.

Numele portarului de la FCSB a fost asociat în presa din Turcia cu un transfer la Galatasaray, campioana ultimelor două sezoane din Super Lig, doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Turcii și-au luat gândul de la internaționalul român și s-au reorientat.

Se pare că Ederson (31 de ani), portarul lui Manchester City, este foarte aproape de un transfer la Istanbul, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare. Portarul brazilian s-a înțeles deja cu turcii pentru un contract valabil până în 2028.

Galatasaray îl transferă pe Ederson

Pentru a-l convinge pe sud-american să accepte transferul în Turcia, Galatasaray pune la bătaie și un salariu impresionant. Ederson va primi 21 de milioane de euro pentru cei trei ani la noua sa echipă, adică șapte milioane de euro pe sezon, sumă la care se adaugă și bonusuri, cel mai probabil în funcție de performanțele echipei și numărul de meciuri înregistrate.

Dacă transferul lui Ederson se va realiza, atunci brazilianul va pleca de la Manchester City după opt ani. A fost transferat în 2017 de la Benfica, pentru 40 de milioane de euro, și a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad.

În cei opt ani cu portarul brazilian, Manchester City a câștigat șase titluri de campioană plus alte trofee pe plan intern. Cea mai importantă realizare este câștigarea UEFA Champions League din sezonul 2022-2023.

Ioan Becali: "Există echipe interesate de Târnovanu. În ultimele două săptămâni de mercato se poate întâmpla ceva"

Ioan Becali, impresarul care îl reprezintă pe Târnovanu, spune că există "două-trei cluburi interesate" de portar, însă nu există o ofertă concretă. Agentul anunță că o mutare are șanse de reușită spre finalul lunii august, când ferestrele de mercato vor fi aproape de final în aproape toate campionatele.

„Târnovanu? Nu știu, e greu! Noi am promovat jucătorii, pe el și pe Borza, peste măsură la toate cluburile. Până acum am vorbit cu două-trei cluburi interesate. 

Îți dau impresia că vor veni, că nu vor veni, dar ei mai caută niște jucători pe care îi au de mult timp în vizor. În ultimele două săptămâni se pot întâmpla multe. Atunci se întâmplă cele mai multe", a spus Ioan Becali.

