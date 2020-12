De data asta a ZAMBIT! :) Trofeul la care Ronaldo i-a depasit pe Lewandowski si Leo Messi

Cristiano Ronaldo (35 ani) a primit trofeul Golden Foot!

Starul portughez a depasit nume importante din fotbalul mondial la trofeul Golden Foot. La doar cateva zile dupa ce Lewandowski a primit trofeul The Best pentru sezonul exceptional facut la Bayern, invingandu-i pe Messi si Ronaldo, a venit si randul portughezului sa fie premiat.

Reactia lui Ronaldo in momentul in care Lewandowski a fost premiat a devenit virala. Starul lui Juve nu a schitat nici macar un zambet pentru rivalul sau. De aceasta data, Cristiano a afisat un zambet pana la urechi in momentul in care si-a primit trofeul Golden Foot 2020.

Trofeul Golden Foot poate fi castigat o singura data in viata de un fotbalist, care este ales de catre fani din 10 nominalizati. Pana acum, singurul care nu a primit un astfel de trofeu este Leo Messi. Alesul din 2019 a fost Balonul de Aur, Luka Modric.