Fotbalist cu 345 de meciuri și 78 de goluri la nivel de fotbal de seniori în Italia, dar cu doar două prezențe pe bancă la CFR Cluj în prima parte a sezonului 2015-2016, atacantul Anthony Partipilo a fost împrumutat acum de Parma din Serie A la Bari din Serie B.

Partipilo, ajuns la 30 de ani, a fost împrumutat în septembrie 2015 de CFR Cluj de la aceeași Bari, dar nu a jucat deloc, fiind rezervă în două partide: o dată în Liga 1 într-un 2-1 cu ACS Poli Timișoara și o dată în Cupa României într-un 1-0 cu CS Balotești.

