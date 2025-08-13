OFICIAL Atacantul de la Parma cu două prezențe pe bancă la CFR Cluj și cu 345 de meciuri în Italia a schimbat echipa!

Alexandru Hațieganu
Singura experiență din străinătate a fotbalistului italian a fost un fiasco total.

Fotbalist cu 345 de meciuri și 78 de goluri la nivel de fotbal de seniori în Italia, dar cu doar două prezențe pe bancă la CFR Cluj în prima parte a sezonului 2015-2016, atacantul Anthony Partipilo a fost împrumutat acum de Parma din Serie A la Bari din Serie B.

Partipilo, ajuns la 30 de ani, a fost împrumutat în septembrie 2015 de CFR Cluj de la aceeași Bari, dar nu a jucat deloc, fiind rezervă în două partide: o dată în Liga 1 într-un 2-1 cu ACS Poli Timișoara și o dată în Cupa României într-un 1-0 cu CS Balotești.

Vârf împins sau extremă dreapta, italianul a fost prezentat oficial la mai vechea sa ”iubire”, Bari:

”Bine ai revenit, Anthony Partipilo!

Atacantul din Bari, născut în 1994, vine de la Parma.

SSC Bari anunță că a achiziționat de la Parma Calcio, cu titlu temporar și cu obligația de răscumpărare în cazul îndeplinirii anumitor condiții, drepturile asupra performanțelor sportive ale fotbalistului Anthony Partipilo (27.10.94, Bari); atacantul va fi imediat la dispoziția antrenorului Caserta.

Născut în Bari și crescut în sectorul juvenil biancorosso, Partipilo și-a făcut debutul în fotbal chiar în tricoul orașului său natal”.

Printre echipele la care a mai evoluat Partipilo se numără, în afară de Bari, CFR Cluj (singura sa experiență în afara Italiei) și Parma enumerate mai sus, Cosenza, Ternana sau Frosinone.

