Fotbalist cu 345 de meciuri și 78 de goluri la nivel de fotbal de seniori în Italia, dar cu doar două prezențe pe bancă la CFR Cluj în prima parte a sezonului 2015-2016, atacantul Anthony Partipilo a fost împrumutat acum de Parma din Serie A la Bari din Serie B.
Partipilo, ajuns la 30 de ani, a fost împrumutat în septembrie 2015 de CFR Cluj de la aceeași Bari, dar nu a jucat deloc, fiind rezervă în două partide: o dată în Liga 1 într-un 2-1 cu ACS Poli Timișoara și o dată în Cupa României într-un 1-0 cu CS Balotești.
Vârf împins sau extremă dreapta, italianul a fost prezentat oficial la mai vechea sa ”iubire”, Bari:
”Bine ai revenit, Anthony Partipilo!
Atacantul din Bari, născut în 1994, vine de la Parma.
SSC Bari anunță că a achiziționat de la Parma Calcio, cu titlu temporar și cu obligația de răscumpărare în cazul îndeplinirii anumitor condiții, drepturile asupra performanțelor sportive ale fotbalistului Anthony Partipilo (27.10.94, Bari); atacantul va fi imediat la dispoziția antrenorului Caserta.
Născut în Bari și crescut în sectorul juvenil biancorosso, Partipilo și-a făcut debutul în fotbal chiar în tricoul orașului său natal”.
Printre echipele la care a mai evoluat Partipilo se numără, în afară de Bari, CFR Cluj (singura sa experiență în afara Italiei) și Parma enumerate mai sus, Cosenza, Ternana sau Frosinone.