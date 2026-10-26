Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Real Madrid a încercat să afle dacă Mbappe va câștiga Balonul de Aur, dar fără succes

Mai multe nume importante din clubul de pe ”Bernabeu” nu vor fi prezente la gala care va avea loc la Londra. Pe lângă președintele Florentino Perez, nici Vinicius sau Jude Bellingham nu vor pleca de la Madrid.

Înainte de această gală, cei de la Real Madrid au făcut tot posibilul pentru a afla dacă Kylian Mbappe va fi marele câștigător al trofeului, dar fără succes. Potrivit ESPN, cei de la France Football au refuzat categoric să ofere orice informație cu privire la numele noului Balon de Aur.

Gala va începe la ora 22:00 (ora României), și va începe cu o ceremonie pe măsură, dar și cu alte trofee individuale pentru cei mai buni fotbaliști ai anului. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, a fost deja fixată ora exactă la care se va acorda Balonul de Aur: 23:43 (ora României).

Kylian Mbappe poate produce surpriza la Londra!

Cunoscuta publicație spaniolă a notat că șansele lui Kylian Mbappe de a câștiga primul Balon de Aur din cariera sa au crescut cu 407,8% în câteva zile!

„Șansele starului francez de a câștiga au crescut cu aproape 408%”, a scris Marca.

Concret, datele Berfair evidențiază că Mbappe a ajuns la cea mai mare probabilitate de succes în 2026, de la 4,35% la 22,09%!

Decarul lui Real Madrid a urcat astfel pe locul al doilea, depășindu-l pe Lamine Yamal, rivalul său de la Barcelona, care are un procentaj de doar 12,05%. Totuși, Harry Kane rămâne principalul favorit, cu o probabilitate de 49,10% de a merge cu prestigiosul trofeu acasă.