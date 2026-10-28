Răzvan Lucescu (57 de ani) e genul de antrenor care și-a cântărit cu atenție alegerile profesionale și, spre deosebire de unii dintre colegii săi de breaslă, care schimbă echipele precum șosetele, a prins „rădăcini“ pe unde a fost.

Chiar dacă s-a apucat de antrenorat din 2004, în CV-ul lui Lucescu jr sunt doar opt cluburi până în momentul de față. Dintre care, la FC Brașov, Rapid și PAOK Salonic, Răzvan a avut câte două mandate. Paradoxal însă, nu despre aceste formații a vorbit acum, când a fost întrebat despre echipa care i-a oferit cele mai frumoase amintiri, ca antrenor.

Răzvan Lucescu: „Savurez perioada petrecută la Al-Hilal“

Revenit în Arabia Saudită, pentru meciul de luni, Al-Qadsiah – Al-Sadd (1-1), în etapa a 3-a din Champions League Elite, Răzvan s-a văzut cu fostul său elev de la Al-Hilal, Yasser Al-Shahrani (34 de ani), acum la Al-Qadsiah. Cu prilejul acestei revederi, dar și cu ocazia revenirii sale în Arabia Saudită, Răzvan Lucescu a stat de vorbă cu jurnaliștii locali. Și le-a făcut o dezvăluire neașteptată.

„Să știți că, la Al-Hilal, am avut una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Savurez și acum acele momente, când îmi aduc aminte de perioada Al-Hilal. Când mă văd cu câte un fost jucător cu care am lucrat, la Al-Hilal, sunt copleșit de emoții, mă cuprinde o senzație de nostalgie. Faptul că atunci am câștigat trofeul Champions League a contribuit la această bucurie cu care îmi aduc aminte și acum de Al-Hilal. De asemenea, atașamentul și susținerea fanilor au fost incredibile“, a spus Lucescu jr.

Răzvan Lucescu a fost pe banca celor de la Al-Hilal Riad, în perioada 2019 – 2021. Cât timp a lucrat la colosul din Saudi Pro League, românul a cucerit trofeul Champions League (2019), titlul (2019-2020) și cupa (2019-2020). Prin comparație, la PAOK Salonic, formație cu care a avut cele mai bune rezultate, ca antrenor, Răzvan a cucerit patru trofee: două titluri și două cupe.