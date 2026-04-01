România nu va merge la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, după ce tricolorii au pierdut primul baraj cu Turcia, scor 0-1. Echipa națională a pierdut și meciul amical cu Slovacia, scor 0-2, desfășurat câteva zile mai târziu.

Andrei Rațiu, inclus în echipa de start a starurilor absente de la Mondial

MARCA, una dintre cele mai importante publicații de sport din lume, a alcătuit cel mai bun prim 11 al jucătorilor care nu vor fi prezenți la Cupa Mondială, iar pe lista spaniolilor se regăsește și un tricolor.

Andrei Rațiu, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, este tricolorul inclus de spanioli în echipa de start a starurilor care nu vor lua parte la Cupa Mondială. Rațiu este responsabil la golul primit de echipa națională la barajul cu Turcia, când l-a scăpat din marcaj pe Ferdi Kadioglu, care a marcat dintr-o centrare excepțională expediată de Arda Guler.

Cum arată primul 11 al jucătorilor absenți de la Cupa Mondială, conform MARCA

Portar: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Fundași: Andrei Rațiu (România), Ilya Zabarnyi (Ucraina), Alessandro Bastoni (Italia), David Hancko (Slovacia)

Mijlocași: Bryan Mbeumo (Camerun), Morten Hjulmand (Danemarca), Dominik Szoboszlai (Ungaria), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Atacanți: Victor Osihmen (Nigeria), Benjamin Sesko (Slovenia)