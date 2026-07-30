Patru jucătoare din România, în sferturile turneului WTA 125k de la Târgu Mureș

Patru jucătoare din România, în sferturile turneului WTA 125k de la Târgu Mureș Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Târgu Mureș găzduiește un turneu WTA 125k în săptămâna 27 iulie - 2 august.

TAGS:
Tenis WTAIrina BaraElena BerteaTenis Romaniatargu mures
Din articol

Număr 268 WTA, Elena Ruxandra Bertea a fost ultima speranță a României în proba individuală a întrecerii WTA 125k de la Târgu Mureș.

Sportiva în vârstă de 20 de ani a fost depășită cu mari dificultăți de franțuzoaica Carole Monnet (200 WTA), în optimile de finală ale competiției, scor 7-6 (1), 7-5, după două ore de joc. În turul inaugural al Axeria Open, Monnet o depășise pe Miriam Bulgaru.

România va oferi minimum o semifinalistă în turneul WTA 125k de la Târgu Mureș

În faza sferturilor de finală, Monnet o va întâlni pe favorita la câștigarea trofeului, spanioloaica Kaitlin Quevedo, clasată pe locul 103 în ierarhia mondială.

România în WTA

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În proba de dublu, situația arată mai îmbucurător pentru tenisul feminin românesc, unde țara noastră are patru participante ajunse în faza sferturilor de finală.

Duel românesc în sferturi: Bara joacă împotriva dublului Szabo / Gavrilă

Elena Bertea joacă alături de Ekaterina Kazionova împotriva dublulului C. Hennemann / S. Lansere, joi, de la ora 12:00, pe când, în partea inferioară a tabloului, România are certitudinea de a trimite minimum o sportivă în semifinalele întrecerii.

După ora 18:30, Irina Bara, alături de Naima Karamoko - favorite numărul patru la câștigarea turneului - le vor întâlni în sferturi pe româncele Briana Szabo și Oana Gavrilă.

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