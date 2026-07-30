Patru jucătoare din România, în sferturile turneului WTA 125k de la Târgu Mureș

Număr 268 WTA, Elena Ruxandra Bertea a fost ultima speranță a României în proba individuală a întrecerii WTA 125k de la Târgu Mureș.

Sportiva în vârstă de 20 de ani a fost depășită cu mari dificultăți de franțuzoaica Carole Monnet (200 WTA), în optimile de finală ale competiției, scor 7-6 (1), 7-5, după două ore de joc. În turul inaugural al Axeria Open, Monnet o depășise pe Miriam Bulgaru.

România va oferi minimum o semifinalistă în turneul WTA 125k de la Târgu Mureș

În faza sferturilor de finală, Monnet o va întâlni pe favorita la câștigarea trofeului, spanioloaica Kaitlin Quevedo, clasată pe locul 103 în ierarhia mondială.