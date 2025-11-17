Considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale, brazilianul Endrick nu a reușit încă să-și găsească locul în echipa lui Xabi Alonso, iar minutele puține din acest sezon l-au împins spre o despărțire temporară de club.

Potrivit L’Équipe, internaționalul brazilian și-a dat acordul pentru un transfer sub formă de împrumut la Olympique Lyon, începând din iarnă. Antrenorul francezilor, Paulo Fonseca, l-ar fi sunat personal pentru a-l convinge că Ligue 1 este locul ideal pentru a juca constant înainte de Mondialul din 2026.

Real Madrid introduce o clauză specială

Clubul spaniol nu vrea să riște ca împrumutul să se transforme într-un pas în gol și pregătește o clauză „anti-țeapă”.

Conform The Athletic, în acordul dintre Real Madrid și Lyon va fi inclusă o prevedere prin care OL va fi obligată să plătească o sumă de bani (nenominalizată încă) dacă Endrick nu joacă un număr minim de meciuri.

Oamenii lui Florentino Perez vor garanții că tânărul brazilian primește timpul de joc necesar pentru a continua să crească și pentru a rămâne în planurile selecționatei Braziliei.