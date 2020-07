Nu a contat ca e copilul sau! Zidane si-a dat afara de la Real Madrid propriul fiu

Dupa ce a cucerit titlul in Spania, antrenorul lui Real Madrid taie si spanzura la echipa.

Luca Zidane este primul jucator la care "los blancos" au renuntat dupa ce nu au mai dorit sa ii prelungeasca contractul. Portarul in varsta de 22 de ani, a evoluat la toate nivelurile de la Real Madrid, dar a jucat in doar 2 meciuri oficiale pentru echipa de seniori.

El evoluat cu Villarreal si cu Huesca, partide in care a incasat cate doua goluri. In ultimul sezon, fiul lui Zidane a fost imprumutat la Racing Santander, echipa care a retrograt in Liga 3 din Spania. El nu a avut cifre bune la echipa, in 33 de meciuri, portarul francez a primit 42 de goluri.

Acum 5 ani, Luca Zidane era considerat un mare talent, deoarece avea tehnica cu mingea la picior asemanatoare cu cea a tatalui sau. De asemenea, el a ieist campion european cu nationala U17.

Luca Zidane nu va ramane fara echipa si este aproape sa semneze cu Montpellier, club care a terminat pe locul 8 in Franta.

Zidane mai are doi copii la Real Madrid. Este vorba de Theo in varsta de 18 ani si Elyaz in varsta de 14 ani. Enzo Zidane evolueaza pentru Almeria.