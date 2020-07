Real Madrid a pierdut 50 de milioane de euro cu el! Jucatorul care nu si-a gasit locul in echipa lui Zidane pleca in Premier League!

Real Madrid se poate desparti de un jucator pe care Zidane nu l-a prea folosit.

Mijlocasul James Rodriguez nu isi gaseste locul in echipa lui Zinedine Zidane, astfel ca a ajuns la un pas de un transfer in Premier League.

Una dintre echipele din fruntea clasamentului se lupta pentru semnatura lui. Potrivit Daily Express, Manchester United este interesata de mutarea columbianului, pentru care este dispusa sa plateasca 25 de milioane de euro.

Real Madrid l-a transferat pe Rodriguez in 2016 de la Monaco pentru o suma de 3 ori mai mare, insa 'galacticii' ar putea accepta aceasta oferta in conditiile in care fotbalistul poate negocia din iarna din postura de liber de contract.

Saptamana viitoare, oficialii echipei care a terminat pe locul 3 in Premier League vor avea o intalnire cu impresarul columbianului pentru a stabili detaliile transferului.

Pe durata contractului sau cu Real Madrid, James Rodriguez a fost imprumutat la Bayern Munchen. El a mai trecut, de-a lungul carierei, pe la Envigado, Banfield, Porto si Monaco.