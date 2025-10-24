Real Madrid, gata să îl lase să plece! Ofertă importantă pentru fotbalistul care a impresionat

Real Madrid are o ofertă pe masă pentru un jucător important din echipă și e gata să își lase să plece.

Madrilenii au un start solid de sezon și se află pe primul loc în La Liga, la două puncte de Barcelona, care ocupă locul secund.

Xabi Alonso a reușit să aducă echilibru la formația spaniolă, dar anumiți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Real Madrid, gata să renunțe la Raul Asencio 

Unul dintre jucătorii care au avut prestații sub nivelul așteptărilor a fost Raul Asencio. Spaniolul a intrat în plan secund odată cu transferul lui Dean Huijsen din această vară, dar nu a convins în meciurile în care a primit șanse de la Xabi Alonso.

Astfel că, „Los Blancos” sunt gata să îl cedeze în perioada de transferuri, iar una dintre echipele interesate de fundașul spaniol este Villarreal, informează Fichajes.

Echipa din La Liga are vrea să îl aducă pe Asecio în această iarnă, iar Real Madrid este dispusă să negocieze.

Fundașul spaniol are 54 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, reușind să ofere două pase decisive.

30 de milioane de euro este cota lui Raul Asencio, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Xabi Alonso: ”Ne descurcăm bine”

”Am avut ocazii și a trebuit să apărăm rezultatul. Ei au făcut schimbări ofensive care ne-au solicitat. Nu există victorii ușoare în Liga Campionilor; Juve este una dintre cele mai mari echipe din Europa. De asemenea, trebuie să te bucuri de apărarea unei victorii până la final, cu munca în echipă. Este normal să treci prin momente dificile'', a adăugat el.

Antrenorul lui Real Madrid și-a exprimat totodată satisfacția față de evoluția mijlocașului englez Jude Bellingham, autorul golului victorie în fața 'Bătrânei Doamne'.

”Indiferent de gol, Jude a făcut un meci foarte complet. Juve s-a apărat foarte jos, nu au existat spații și a fost dificil. Mi-a plăcut cum a jucat cu Getafe și mi-a plăcut foarte mult astăzi. A marcat și golul victoriei și sunt foarte fericit pentru el”, a precizat tehnicianul spaniol, potrivit Agerpres.

Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Reacția lui Xabi Alonso, după Real Madrid - Juventus 1-0: &rdquo;Ne-a fost greu să facem asta&rdquo;
Notele din Real Madrid - Juventus Torino, meciul portarilor!
Real Madrid &ndash; Juventus 1-0! Madrilenii s-au impus la limită | &bdquo;Cormoranii&rdquo; s-au distrat cu Frankfurt! Celelalte rezultate din Champions League
O echipă cu identitate! Presa din Grecia, la picioarele lui Răzvan Lucescu după victoria istorică 4-3 cu Lille
Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul
Avertismentul lui Cristi Chivu, &icirc;nainte de duelul cu Napoli: Nu poți să faci asta!
Gigi Becali a auzit despre scandalul dintre Rădoi și Baiaram și nu s-a abținut: &bdquo;Și-o iau &icirc;n cap&rdquo;
A fost speranța lui Gică Hagi și a naționalei de tineret, dar acum e &rdquo;OUT&rdquo; din Liga 3
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul
Gigi Becali a auzit despre scandalul dintre Rădoi și Baiaram și nu s-a abținut: &bdquo;Și-o iau &icirc;n cap&rdquo;
A fost speranța lui Gică Hagi și a naționalei de tineret, dar acum e &rdquo;OUT&rdquo; din Liga 3
Nici n-are sens! Blănuță, pus la zid de ucraineni alături de tot Dinamo Kiev după dezastrul 0-3 cu Samsunspor
Csikszereda - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 17:30 | Meci tare &icirc;n subsolul clasamentului
Răsturnare de situație! Fotbalistul de la Real Madrid, condamnat la 2 ani și jumătate de &icirc;nchisoare
S-au &icirc;nțeles și semnează cu Real Madrid!
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

