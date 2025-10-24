Real Madrid, gata să îl lase să plece! Ofertă importantă pentru fotbalistul care a impresionat

Madrilenii au un start solid de sezon și se află pe primul loc în La Liga, la două puncte de Barcelona, care ocupă locul secund.

Xabi Alonso a reușit să aducă echilibru la formația spaniolă, dar anumiți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.



Real Madrid, gata să renunțe la Raul Asencio



Unul dintre jucătorii care au avut prestații sub nivelul așteptărilor a fost Raul Asencio. Spaniolul a intrat în plan secund odată cu transferul lui Dean Huijsen din această vară, dar nu a convins în meciurile în care a primit șanse de la Xabi Alonso.

Astfel că, „Los Blancos” sunt gata să îl cedeze în perioada de transferuri, iar una dintre echipele interesate de fundașul spaniol este Villarreal, informează Fichajes.

Citește și: Cum arată clasamentul din grupa Ligii Campionilor după meciurile de miercuri

Echipa din La Liga are vrea să îl aducă pe Asecio în această iarnă, iar Real Madrid este dispusă să negocieze.

Fundașul spaniol are 54 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, reușind să ofere două pase decisive.

30 de milioane de euro este cota lui Raul Asencio, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

