Liga Campionilor, așa cum o știam noi de pe vremuri, cu meciuri pe muchie de cuțit, a „murit“. Ce s-a întâmplat, marți, cu o „ploaie torențială de goluri“, după cum Sport.ro a arătat aici, demonstrează fix această transformare, în noul format gândit de UEFA.

Așadar, astăzi, Champions League, cu grupa extinsă de 36 de echipe, înseamnă mai multe meciuri, mai mulți bani și mai multe goluri. Iar diseară, acest format XXL ne promite show total!

Vor fi alte nouă meciuri spectaculoase, după următorul program:

*Athletic Bilbao – Qarabag, ora 19.45

*Galatasaray – Bodo/Glimt, ora 19.45

*Real Madrid – Juventus, ora 22.00

*Eintracht Frankfurt – Liverpool, ora 22.00

*Monaco – Tottenham, ora 22.00

*Chelsea – Ajax, ora 22.00

*Bayern Munchen – Club Brugge, ora 22.00

*Atalanta – Slavia Praga, ora 22.00

*Sporting Lisabona – Marseille, ora 22.00

Începând de la ora 19.45, Sport.ro oferă aceste meciuri, în format LIVE TEXT!

