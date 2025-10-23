”Știam că va fi un meci competitiv. Au fost momente diferite în prima repriză și ne-am îmbunătățit. Ne-a fost greu să intrăm în joc. Ne-am adaptat la pauză, golul ne-a oferit cele mai bune momente, am avut ocazii să închidem meciul și avem în Thibaut (Courtois) un portar excelent. Încă trei puncte, nouă din nouă și suntem fericiți”, a spus Alonso.



Xabi Alonso: ”Ne descurcăm bine”



”Am avut ocazii și a trebuit să apărăm rezultatul. Ei au făcut schimbări ofensive care ne-au solicitat. Nu există victorii ușoare în Liga Campionilor; Juve este una dintre cele mai mari echipe din Europa. De asemenea, trebuie să te bucuri de apărarea unei victorii până la final, cu munca în echipă. Este normal să treci prin momente dificile'', a adăugat el.



Antrenorul lui Real Madrid și-a exprimat totodată satisfacția față de evoluția mijlocașului englez Jude Bellingham, autorul golului victorie în fața 'Bătrânei Doamne'.



”Indiferent de gol, Jude a făcut un meci foarte complet. Juve s-a apărat foarte jos, nu au existat spații și a fost dificil. Mi-a plăcut cum a jucat cu Getafe și mi-a plăcut foarte mult astăzi. A marcat și golul victoriei și sunt foarte fericit pentru el”, a precizat tehnicianul spaniol, potrivit Agerpres.



Xabi Alonso, cu gândul la meciul cu Barcelona



Antrenorul lui Real Madrid a salutat totodată performanța turcului Arda Guler, desemnat jucătorul meciului: ”Arda este în proces de îmbunătățire a tuturor aspectelor, deoarece are 20 de ani și, având în vedere calitatea pe care o are, trebuie să-l susținem pentru a continua să se perfecționeze atunci când ia decizii. Dacă joacă mai sus sau mai jos depinde de meci. Sunt mulțumit de progresul lui, dar vrem mai mult”.



Cu trei victorii din tot atâtea meciuri în Liga Campionilor, Xabi Alonso se concentrează deja pe marele derby împotriva rivalei FC Barcelona, programat duminică pe Santiago Bernabeu, în campionatul Spaniei.



”Ne descurcăm bine. Vom vedea duminică, dar am fost în creștere. Meciul de duminică este un derby care are multă semnificație datorită meciului în sine, a clasamentului și a impactului pe care îl are. Știm semnificația meciului; îi acordăm importanță pentru că este un derby. Este prea devreme, dar are greutate. Este marcat cu roșu în calendar”, a concluzionat el.

