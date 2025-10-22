Etapa a treia din faza grupelor Champions League a adus rezultate spectaculoase, iar lupta pentru calificarea în optimi începe să se contureze. PSG, Bayern, Inter, Arsenal și Real Madrid domină competiția cu punctaj maxim după primele trei meciuri.

Aceste cinci formații au câștigat toate meciurile și au un golaveraj impresionant: 50 de goluri marcate și doar 6 primite la un loc.

Rezultatele serii de miercuri:

Athletic Bilbao – Qarabag 3-1

Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1

Bayern – Club Brugge 4-0

Chelsea – Ajax 5-1

Frankfurt – Liverpool 1-5

Real Madrid – Juventus 1-0

Sporting – Marseille 2-1

Monaco – Tottenham 0-0

Atalanta – Slavia Praga 0-0

Cine e în zona optimilor după 3 etape (primele 8 locuri):

PSG – 9p

Bayern – 9p

Inter – 9p

Arsenal – 9p

Real Madrid – 9p

Borussia Dortmund – 7p

Manchester City – 7p

Newcastle – 6p

Primele opt merg direct în optimi, iar echipele de pe locurile 9–24 vor disputa baraje pentru calificare.

Clasamentul la zi din UEFA Champions League

