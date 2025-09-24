Mesajul primit de Lamine Yamal de la Real Madrid, după ce a încheiat pe locul 2 la Balonul de Aur

După un sezon formidabil, Lamine Yamal a trebuit să se mulțumească doar cu locul 2 la Balonul de Aur, dar și cu Kopa Trophy, distincția acordată de France Football celui mai bun tânăr jucător. Trofeul suprem a ajuns la Ousmane Dembele, francezul care a cucerit aproape toate trofeele din sezonul trecut cu Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal, felicitat de rivalul de la Real Madrid, Franco Mastantuono



După gala de luni seară de la Paris, puștiul Barcelonei a cules laude inclusiv de la rivali. Franco Mastantuono (18 ani), tânărul jucător argentinian de la Real Madrid, care tocmai a marcat primul său gol pentru noua echipă, a ținut să îl felicite pe Lamine Yamal, un jucător cu care este adesea comparat, având în vedere vârstele celor doi și pozițiile pe care evoluează.



"Îl felicit pe Lamine Yamal pentru locul secund obținut la Balonul de Aur. E un jucător grozav, dar încerc să nu mă compar cu altcineva. Vreau să joc pentru echipa mea și să am parte și de succes pe plan individual.



Am luptat mult astăzi. Am sperat că voi marca pentru a căpăta mai multă încredere. E o mare Mă simt foarte bine și am senzația uneori că sunt de mai multă vreme aici, având în vedere cum sunt tratat de colegi. Mă simt ca acasă.



Încă mă adaptez la acest nou campionat, la noua echipă. Vin din Argentina și e un pas mare pentru mine, dar mă simt confortabil, iar încrederea în mine crește", a spus Franco Mastantuono, marți seară, după Levante - Real Madrid 1-4, meci în care a înscris un gol.

