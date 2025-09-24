Mesajul primit de Lamine Yamal de la Real Madrid, după ce a încheiat pe locul 2 la Balonul de Aur

Mesajul primit de Lamine Yamal de la Real Madrid, după ce a &icirc;ncheiat pe locul 2 la Balonul de Aur La Liga
Lamine Yamal, fotbalistul în vârstă de doar 18 ani de la FC Barcelona, a încheiat pe locul secund la Balonul de Aur 2025, fiind devansat doar de câștigătorul Ousmane Dembele (PSG).

După un sezon formidabil, Lamine Yamal a trebuit să se mulțumească doar cu locul 2 la Balonul de Aur, dar și cu Kopa Trophy, distincția acordată de France Football celui mai bun tânăr jucător. Trofeul suprem a ajuns la Ousmane Dembele, francezul care a cucerit aproape toate trofeele din sezonul trecut cu Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal, felicitat de rivalul de la Real Madrid, Franco Mastantuono

După gala de luni seară de la Paris, puștiul Barcelonei a cules laude inclusiv de la rivali. Franco Mastantuono (18 ani), tânărul jucător argentinian de la Real Madrid, care tocmai a marcat primul său gol pentru noua echipă, a ținut să îl felicite pe Lamine Yamal, un jucător cu care este adesea comparat, având în vedere vârstele celor doi și pozițiile pe care evoluează.

"Îl felicit pe Lamine Yamal pentru locul secund obținut la Balonul de Aur. E un jucător grozav, dar încerc să nu mă compar cu altcineva. Vreau să joc pentru echipa mea și să am parte și de succes pe plan individual.

Am luptat mult astăzi. Am sperat că voi marca pentru a căpăta mai multă încredere. E o mare Mă simt foarte bine și am senzația uneori că sunt de mai multă vreme aici, având în vedere cum sunt tratat de colegi. Mă simt ca acasă.

Încă mă adaptez la acest nou campionat, la noua echipă. Vin din Argentina și e un pas mare pentru mine, dar mă simt confortabil, iar încrederea în mine crește", a spus Franco Mastantuono, marți seară, după Levante - Real Madrid 1-4, meci în care a înscris un gol.

Lamine Yamal, primul fotbalist care câștigă de două ori consecutiv Kopa Trophy

Lamine Yamal, puștiul minune de la Barcelona, a primit Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Tot Yamal a câștigat premiul Kopa și în gala din anul precedent, astfel că luni seară, fotbalistul de 18 ani a devenit primul jucător din istorie care a cucerit acest trofeu doi ani la rând. 

”Este o mândrie să fiu din nou aici. Vreau să le mulțumesc Barcelonei și echipei naționale. De asemenea, familiei mele. Nu vreau să-i uit pe colegii mei, cum ar fi Cubarsí și Raphinha, care sunt și ei prezenți aici”, a spus Lamine Yamal, după ce a primit Kopa Trophy

Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice
Presa olandeză, tranșantă: ”Go Ahead Eagles nu va juca împotriva Stelei!”
Rațiu, șansă imensă: italienii îl plasează pe lista unui gigant din Serie A
Raul Rusescu, verdict sumbru în cazul lui FCSB: „Nevoie urgentă!”
Dezastru pentru FC Barcelona! Primăria refuză deschiderea Camp Nou
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice

Presa olandeză, tranșantă: ”Go Ahead Eagles nu va juca împotriva Stelei!”

Mesajul primit de Lamine Yamal de la Real Madrid, după ce a încheiat pe locul 2 la Balonul de Aur

Rațiu, șansă imensă: italienii îl plasează pe lista unui gigant din Serie A

Raul Rusescu, verdict sumbru în cazul lui FCSB: „Nevoie urgentă!”

