Șoc în Spania! Vinicius poate pleca de la Real Madrid: ”Dacă situația continuă așa, se va întâmpla!”

Deși a fost jucător de bază pentru madrileni sub comanda lui Carlo Ancelotti, odată cu venirea pe banca tehnică a lui Xabi Alonso, pare că statutul lui Vinicius s-a modificat.

Vinicius poate pleca de la Real Madrid

La meciul cu Olympique Marseille din faza principală Champions League, scor 2-1, Vinicius a început pe banca tehnică, iar la meciul cu Espanyol, scor 2-0, brazilianul a fost înlocuit în minutul 77, lucru ce l-a deranjat teribil și a cauzat o ieșire nervoasă din partea fotbalistului.

Din acest motiv, în Spania a început să se vorbească din nou despre viitorul lui Vini Jr. Contractul brazilianului cu Real Madrid va expira în anul 2027, iar clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea încă din această vară, lucru ce nu s-a întâmplat din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului, care își dorește un salariu egal cu cel al lui Kylian Mbappe.

În acest context, presa din Spania anunță că Vinicius ar putea pleca în iarnă în cazul în care situația sa nu se va schimba.

”Dacă situația continuă așa, posibilitatea ca Vinicius Jr să nu mai continue din ianuarie este pe masă. Dacă de acum până în ianuarie, el nu se simte un jucător important, cel puțin prin ceea ce arată pe teren, se vor întâmpla lucruri. Iar dacă nu se întâmplă în ianuarie, garantat, în vară, Vinicius nu va mai rămâne la Real Madrid”, a spus jurnalistul Marcos Benito.

