Șoc în Spania! Vinicius poate pleca de la Real Madrid: ”Dacă situația continuă așa, se va întâmpla!”

Vinicius nu se mai simte bine la Real Madrid, iar posibilitatea ca brazilianul să plece de la echipa de pe Santiago Bernabeu este reală.

Xabi AlonsoViniciusReal Madrid
Deși a fost jucător de bază pentru madrileni sub comanda lui Carlo Ancelotti, odată cu venirea pe banca tehnică a lui Xabi Alonso, pare că statutul lui Vinicius s-a modificat.

Vinicius poate pleca de la Real Madrid

La meciul cu Olympique Marseille din faza principală Champions League, scor 2-1, Vinicius a început pe banca tehnică, iar la meciul cu Espanyol, scor 2-0, brazilianul a fost înlocuit în minutul 77, lucru ce l-a deranjat teribil și a cauzat o ieșire nervoasă din partea fotbalistului.

Din acest motiv, în Spania a început să se vorbească din nou despre viitorul lui Vini Jr. Contractul brazilianului cu Real Madrid va expira în anul 2027, iar clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea încă din această vară, lucru ce nu s-a întâmplat din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului, care își dorește un salariu egal cu cel al lui Kylian Mbappe.

În acest context, presa din Spania anunță că Vinicius ar putea pleca în iarnă în cazul în care situația sa nu se va schimba.

Dacă situația continuă așa, posibilitatea ca Vinicius Jr să nu mai continue din ianuarie este pe masă. Dacă de acum până în ianuarie, el nu se simte un jucător important, cel puțin prin ceea ce arată pe teren, se vor întâmpla lucruri. Iar dacă nu se întâmplă în ianuarie, garantat, în vară, Vinicius nu va mai rămâne la Real Madrid”, a spus jurnalistul Marcos Benito.

Ce a spus Xabi Alonso despre tensiunile cu Vinicius

Întrebat despre situația lui Vinicius Junior și despre faptul că brazilianul a fost supărat pentru că a fost scos din teren la meciul cu Espanyol, Xabi Alonso a explicat că nu a fost nimic grav și continuă să se bazeze pe jucătorul brazilian.

Am fost și eu jucător. Și eu, când eram înlocuit, nu era cel mai plăcut moment. Privesc lucrurile cu naturalețe și discutăm despre ele. Îmi place să fiu aproape de jucători. Nu fac un caz din asta.

După meci am vorbit cu jucătorii și toți erau fericiți: pentru victorie și dornici să continue să progreseze. Asta ne trebuie – să fim jucători de echipă și să avem un spirit colectiv. Toți jucătorii înțeleg rolul pe care îl dorim pentru echipă și contribuie. Sunt mulțumit de Vinicius, abia am început sezonul. Trebuie să continue să se simtă în largul lui. Mai e mult de jucat”, a spus Xabi Alonso.

