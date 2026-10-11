Vinicius Junior, starul brazilian al lui Real Madrid, a fost protagonistul unei scene atipice, în urma căreia a văzut direct cartonașul roșu.
Reacția lui Vinicius după gestul de neînțeles din Real Madrid - Villareal: ”Ce rușine, ce mafie!”
Real Madrid a învins-o la limită pe Villareal cu scorul de 1-0.
Vinicius a fost decisiv în victoria obținută de Real Madrid. Brazilianul care a început meciul pe banca de rezerve a reușit chiar să înscrie, dar golul său a fost anulat după ce l-a tras de păr pe Nathan Saliba.
Vinicius a primit direct cartonașul roșu și va rata El Clasico. Brazilianul a reacționat pe rețelele sociale după eliminare.
”Bucuria continuă. Îmi prezint scuze în fața echipei și a fanilor”, a scris Vinicius într-o postare pe Instagram.
Apoi, brazilianul a distribuit la story o postare făcută pe un grup de fani în care apar mai multe momente în care Vinicius a fost dezavantajat de arbitri.
Peste fotografie era scris mesajul: ”Și întotdeauna este Vinicius cel care primește cartonașe galbene și roșii. Ce rușine, ce mafie!”, aluzie la faptul că brazilianul este întotdeauna dezavantajat de arbitrajele din La Liga.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News