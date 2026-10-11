Reacția lui Vinicius după gestul de neînțeles din Real Madrid - Villareal: ”Ce rușine, ce mafie!”

Vinicius Junior, starul brazilian al lui Real Madrid, a fost protagonistul unei scene atipice, în urma căreia a văzut direct cartonașul roșu.

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Vinicius a fost decisiv în victoria obținută de Real Madrid. Brazilianul care a început meciul pe banca de rezerve a reușit chiar să înscrie, dar golul său a fost anulat după ce l-a tras de păr pe Nathan Saliba.

Vinicius a primit direct cartonașul roșu și va rata El Clasico. Brazilianul a reacționat pe rețelele sociale după eliminare.

”Bucuria continuă. Îmi prezint scuze în fața echipei și a fanilor”, a scris Vinicius într-o postare pe Instagram.

Apoi, brazilianul a distribuit la story o postare făcută pe un grup de fani în care apar mai multe momente în care Vinicius a fost dezavantajat de arbitri.

Peste fotografie era scris mesajul: ”Și întotdeauna este Vinicius cel care primește cartonașe galbene și roșii. Ce rușine, ce mafie!”, aluzie la faptul că brazilianul este întotdeauna dezavantajat de arbitrajele din La Liga.