Endrick a ajuns la Real Madrid în vara anului 2024, însă nu a reușit să se impună la gruparea de pe Santiago Bernabeu, având doar 18 ani în momentul când a semnat.

Jose Mourinho a stabilit ”lista neagră” la Real Madrid! Endrick, nicio șansă să plece

Din acest motiv, Endrick a fost și împrumutat la Olympique Lyon, unde a avut prestații foarte bune și a contribuit cu opt goluri și opt pase decisive. Nici în actuala stagiune, Endrick nu este un jucător de bază la Real Madrid, având în vedere că are în fața sa fotbaliști precum Kylian Mbappe, Vinicius sau Jude Bellingham.

Brazilianul a fost folosit de Jose Mourinho doar 141 de minute, răspândite pe parcursul a șapte meciuri, și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Așadar, Endrick ar vrea din nou să plece de pe ”Santiago Bernabeu”, dar se pare că Jose Mourinho nu vrea să mai permită acest lucru. De fapt, Jose Mourinho ar avea pe ”lista neagră” doar doi fotbaliști, Raul Asencio și Ferland Mendy.

Rămâne însă de văzut dacă Endrick nu va insista chiar să plece de la Real Madrid sub formă de transfer definitiv.

”Mourinho nu îl va lăsa pe Endrick să plece, nu îi va permite să se transfere. Singurii doi fotbaliști pe care Mourinho ar fi dispus să îi lase să plece în această perioadă de mercato din iarnă sunt Mendy și Raúl Asencio”, a spus jurnalistul Ivan Martin.