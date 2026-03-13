Real Madrid a început negocierile cu jucătorul lui Liverpool!

Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul francez de la Liverpool, a intrat în ultimele șase luni de contract cu echipa de pe Anfield și este o țintă atractivă pentru Real Madrid, în contextul în care poate fi transferat gratis în vară.

Liverpool vrea să-i prelungească înțelegerea, dar în același timp Real Madrid a reluat negocierile și încearcă să-l convingă să schimbe echipa, scire Defensa Central.

În vară, Real Madrid îi va pierde pe Antonio Rudiger, David Alaba și Dani Carvajal, ajunși la final de contract. Eder Militao are, de asemenea, probleme cu accidentările, astfel că șefii clubului caută forțe proaspete pentru compartimentul defensiv.

Fundașul francez a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.