Real Madrid a început negocierile cu jucătorul lui Liverpool!

Real Madrid pregătește campania de transferuri din vară și are pe listă un jucător de la Liverpool.

Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul francez de la Liverpool, a intrat în ultimele șase luni de contract cu echipa de pe Anfield și este o țintă atractivă pentru Real Madrid, în contextul în care poate fi transferat gratis în vară.

Liverpool vrea să-i prelungească înțelegerea, dar în același timp Real Madrid a reluat negocierile și încearcă să-l convingă să schimbe echipa, scire Defensa Central.

Ibrahima Konate e dorit de Real Madrid

În vară, Real Madrid îi va pierde pe Antonio Rudiger, David Alaba și Dani Carvajal, ajunși la final de contract. Eder Militao are, de asemenea, probleme cu accidentările, astfel că șefii clubului caută forțe proaspete pentru compartimentul defensiv.

Fundașul francez a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.

Până acum, Konate a bifat 171 de partide pentru cei de la Liverpool, pentru care a și marcat de cinci ori. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

Liverpool este pe locul șase în Premier League

Campionii din sezonul precedent sunt pe locul șase după 29 de etape, la egalitate cu Chelsea și la 19 puncte distanță de liderul Arsenal.

În următoarea rundă, Liverpool va juca pe teren propriu cu Tottenham, o echipă aflată într-o situație disperată. Partida este programată duminică, de la ora 18:30, LIVE pe VOYO.

