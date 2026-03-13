Meciul va avea loc la Madrid, duminică, de la ora 17:00, pe Estadio Municipal Butarque Leganes.

România pregătește trei schimbări în primul „15”

Potrivit rugbyromania.ro, pentru această partidă, stafful tehic a stabilit echipa, faţă de semifinala cu Georgia fiind făcute trei modificări în Primul „15”. Astfel, în linia a doua va începe Andrei Mahu, în linia a treia Matthew Tweddle şi o modificare pe linia de trei sferturi, cu Onuţu, fundaş. Pe banca de rezerve, de remarcat revenirea în echipă a lui Vaovasa, care a suferit o accidentare în primul meci al sezonului, cel cu Germania. Căpitanul Stejarilor este Cristi Boboc.

„Jocul pe care am reuşit să-l facem cu Georgia ne-a adus mai multă încredere în noi, este o atmosferă bună în echipă. Este important să rămânem cu picioarele pe pământ, trebuie să muncim mai mult, să fim mai uniţi ca grup. Aşteptăm meciul cu Spania, ştim că va fi o partidă grea, avem o revanşă de luat din 2024 când ne-au învins tot în meciul pentru bronz. Mergem la Madrid să ne jucăm şansa, aşteptăm cât mai mulţi români să vină să ne susţină, să fie alături de noi”, a declarat Daniel Plai.

Echipa României pentru meciul cu Spania:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ştefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua) C, 8. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Toni Maftei (CS Rapid), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Nicolas Onuţu (CS Annonay)

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 23. Hinckley Vaovasa

Staff tehnic: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor trei sferturi şi atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic şi gps, Daniel Carpo – preparator fizic şi gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut

România a ajuns în această confruntare după semifinala disputată la Tbilisi, unde Georgia, campioana en-titre, s-a impus cu 53–30. De cealaltă parte, Spania a cedat în faţa Portugaliei, 7–26, într-o partidă în care ibericii au reuşit un singur eseu.

România şi Spania se vor lupta pentru medaliile de bronz ale ediţiei 2026, iar Georgia şi Portugalia vor disputa finala mare a competiţiei continentale, tot la Madrid.

În ediţia precedentă a Rugby Europe Championship, România a câştigat finala mică, învingând Portugalia cu 21–7, în deplasare.

