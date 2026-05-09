Astfel, el ar putea reveni în echipa naţională după o absenţă de peste 19 luni. În vârstă de 39 de ani, Suarez s-a retras din echipa naţională în septembrie 2024, fiind cel mai bun marcator din istoria Uruguayului, cu 69 de goluri în 143 de selecţii.

Luis Suarez: ”Nu voi refuza niciodată naționala Uruguayului”

Retragerea sa a fost marcată de polemici, Suarez criticând stilul de conducere al lui Marcelo Bielsa şi afirmând că acesta a creat disensiuni în vestiar. Fostul atacant al FC Barcelona a precizat însă că şi-a cerut scuze pentru aceste declaraţii.

„Nu voi refuza niciodată echipa naţională dacă are nevoie de mine, mai ales că se apropie Cupa Mondială”, a declarat Suarez, potrivit agenţiei de presă EFE, citată de News.ro.

„La vremea respectivă, am cedat locul tinerei generaţii. Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun. Mi-am cerut deja scuze faţă de cei cărora trebuia să le cer iertare.”

Atacantul de la Inter Miami (MLS) mărturiseşte că simte în continuare aceeaşi dorinţă de competiţie, în ciuda vârstei sale: „Ne dăm seama că mai avem încă puţină viaţă în noi.

Vrem să continuăm să luptăm. Se vede pe teren: încă ne enervăm după o înfrângere sau o pasă proastă şi ne bucurăm la fel de mult când marcăm goluri. ”

Suarez a disputat patru Cupe Mondiale cu Uruguay şi a făcut parte din echipa câştigătoare a Copa America în 2011.