Real Madrid, pregatita sa scape de Hazard! Care e pretul stabilit de conducerea clubului si pe cine vor sa aduca in locul belgianului

Adus cu mari sperante la Madrid, fostul fotbalist al lui Chelsea a fost o mare dezamagire.

Echipa "blanco" a platit in schimbul fotbalistului belgian 130 de milioane de euro in vara lui 2019, insa acum e gata sa se desparta pentru mai putin de jumatate din suma. Mai exact, Florentino Perez ar vrea sa obtina 50 de milioane de euro pe jucatorul de 30 de ani, conform Mundo Deportivo. Inlocuitorul perfect in viziunea conducerii clubului ar fi Kylian Mbappe, iar toate eforturile urmatoarei perioade de transferuri se vor indrepta catre jucatorul francez.

Confruntat cu accidentari repetate dupa transferul sau de la Chelsea la Real Madrid, in vara anului 2019, Hazard a disputat doar 36 de meciuri pentru gruparea de pe Santiago Bernabeu, in toate competitiile. El a suferit o grava accidentare la glezna dreapta, in noiembrie 2019, in cursul unui meci cu PSG din Liga Campionilor, iar de atunci s-a confruntat cu diverse leziuni, care l-au impiedicat sa se exprime la intregul sau potential. Dupa ce a urmat recent un tratament de recuperare la Tubize, sub supravegherea unui specialist belgian, Hazard s-a reintors la Madrid, scrie Het Laatse Nieuws.

Publicatia belgiana subliniaza ca jucatorul Realului nu va fi operat din nou la glezna, asa cum se prevedea initial, insa va trebui sa urmeze "un tratament extrem si o intarire a partii inferioare a corpului, a abdomenului si genunchilor". Conform diagnosticului, genunchiul sau drept, la care s-a accidentat in 2019, dupa un contact cu Thomas Meunier, va fi la fel de supla ca si glezna sa stanga. Medicii au subliniat, totodata, ca placa metalica ce i-a fost implantata nu reprezinta cauza leziunilor sale musculare repetate.

Mass-media spaniola subliniaza insa ca aspectul psihologic ar putea juca la randul sau un rol in multiplele accidentari suferite recent de Hazard, care a jucat cu retineri, de teama unei reaccidentari, potrivit medicilor. Presa belgiana afirma ca Eden Hazard este decis acum sa nu mai revina pe teren pana cand nu va fi recuperat 100%.