„Los Blancos” au primit o veste proastă înaintea confruntării. Jose Mourinho nu se va putea baza pe căpitanul Federico Valverde, mijlocaș central capabil să acopere și postul de fundaș dreapta.

Veste proastă pentru Real Madrid înaintea jocului cu Racing Santander

Valverde nu s-a refăcut după accidentarea din „El Clasico”, câștigat cu 2-1 de madrileni pe Camp Nou. Uruguayanul a fost înlocuit cu Denzel Dumfries în minutul 62 al meciului.

Testele preliminare care au fost efectuate asupra sa au demonstrat că nu este vorba despre o accidentare gravă. Totuși, pentru a nu risca o accidentare mai severă, Federico Valverde nu va face parte din lotul vicecampioanei Spaniei.

Jose Mourinho, anunț despre Federico Valverde

Inclusiv antrenorul Jose Mourinho a confirmat că Valverde nu va fi titular mâine, pe terenul nou-promovatei din Santander.

„Mâine, Valverde nu va fi titular”, a transmis Jose Mourinho, la conferința de presă premergătoare duelului de mâine.

Șansa lui Trent Alexander-Arnold

„The Special One” a anunțat că îi va acorda minute lui Trent Alexander-Arnold, nemulțumit de statutul său, în contextul absenței lui Valverde.

„În primul rând, doare. Nu-mi place să creez sentimente negative printre jucători. Evident, când construiești un lot cu o bază de doi jucători pe post și apoi apare un al treilea, este ceva ce nu-mi place.

Dar... apoi sunt lucruri care sunt mai importante decât aceste sentimente. Lucruri care sunt mai importante pentru echipă la un moment dat. Și m-am gândit că acum era momentul să schimb mijlocul și să-l pun pe Fede fundaș dreapta. Dar gândindu-mă doar la binele echipei.

Am primit un răspuns bun din partea lui Trent și Dumfries când le-am explicat că a fost o decizie pentru echipă și nu împotriva jucătorilor. În cele din urmă, ei vor juca pe postul acela de acum înainte. Mâine, Valverde nu va fi titular, dar unul dintre ceilalți va juca.

Împotriva Barcelonei, din cauza circumstanțelor, Dumfries a ajuns să joace și Trent pentru câteva minute. Și nu cred că îmi vor cere să-i las să plece. Dificultatea sezonului, cu atâtea meciuri și aceste 'cadouri', acumularea de cartonașe, oboseala, unele accidentări... În final, toată lumea va juca”, a precizat Jose Mourinho, citat de AS.

După 10 etape, Real Madrid ocupă locul trei în La Liga cu 24 de puncte. „Los Blancos” sunt depășiți de Barcelona (27 de puncte) și Atletico Madrid (28 de puncte, cu un meci în plus).