Andrei Rațiu e într-un club select al fotbaliștilor români. Pentru că, spre deosebire de foarte mulți dintre colegii săi de la echipa națională, Rațiu chiar joacă la Rayo Vallecano, în La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate ale lumii.

O singură statistică spune totul despre Andrei: în ultimele zece meciuri ale lui Rayo, în toate competițiile, el a fost pe teren, în nouă rânduri. Mai mult decât atât, în șapte partide, românul a fost chiar integralist.

Andrei Rațiu, cea mai mare notă în Oviedo – Rayo Vallecano

Revenit de la echipa națională a României, unde din păcate nu s-a remarcat cu nimic bun în partidele cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1), Andrei Rațiu și-a reluat locul în echipa de start a celor de la Rayo. Și a avut o prestație încântătoare în meciul Oviedo – Rayo Vallecano (0-0).

Integralist, internaționalul român a primit cea mai mare notă din partea Flashscore, în acest meci: 8,2! Niciun alt jucător din cele două formații nu s-a apropiat de o asemenea notă. La Oviedo, media echipei a fost de 6,8, în timp ce la Rayo Vallecano media notelor a fost de 7.

Andrei Rațiu a fost, așadar, omul meciului datorită unor cifre spectaculoase, după cum se poate vedea mai jos:

*Acuratețea paselor: 89% (47 din 53)

*Atingeri ale balonului: 90

*Atingeri ale balonului în careul advers: 3

*Dribblinguri reușite: 67% (4 din 6)

În clasamentul din La Liga, Rayo Vallecano ocupă locul 12 din 20 cu 16 puncte după 13 etape. Echipa e la două puncte de poziția a 6-a, ultima care duce în viitorul sezon al cupelor europene. Grijile retrogradării sunt departe, în condițiile în care Rayo e la șase puncte de locul 18, primul care duce în Segunda Division.

