Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat un nou contract cu Rayo Vallecano și a pus punct, cel puțin pentru moment, zvonurilor legate de un transfer.

Andrei Ratiu Rayo Vallecano LaLiga
Salariu considerabil mai mare pentru Andrei Rațiu în noul contract cu Rayo Vallecano

Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo până în 2030, iar Marca dezvăluie că noua înțelegere vine cu o "îmbunătățire considerabilă a salariului", în condițiile în care fundașul dreapta român era "unul dintre fotbaliștii din lot cu cele mai mici salarii, în ciuda prestațiilor sale grozave".

Marca nu specifică noul salariu pe care îl va încasa Andrei Rațiu, însă site-ul de specialitate Capology susține că în precedenta înțelegere, scadentă în 2028, românul avea o remunerație anuală netă de 700.000 de euro.

După ce Rațiu și-a prelungit contractul, jurnaliștii spanioli de la La Razon au reamintit că Rayo Vallecano a avut în vară o ofertă de 18 milioane de euro pentru român, de la Wolverhampton Wanderers, însă conducerea clubului din LaLiga s-a opus.

"Prin această mișcare, Rayo Vallecano și-a asigurat continuitatea unuia dintre cei mai importanți jucători din echipă și a evitat o plecare care ar fi slăbit lotul. De asemenea, se întărește ideea că proiectul lui Inigo Perez este construit pe o coloană vertebrală clară, din care Rațiu este deja o piesă indispensabilă", a notat și Estadio Deportivo.

Rayo l-a cumpărat pe Rațiu în 2023, de la Huesca, pentru 500.000 de euro, în coproprietate cu Villarreal. În vară, Rayo a achiziționat și restul de 50% din drepturile sale, plătind 5 milioane de euro.

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit în avantaj
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Lovitură încasată de Arsenal înaintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat
El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”
UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

Îi cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj: ”Să se retragă!”

Revenire de senzație la FCSB: ”Se antrenează cu prima echipă!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"



Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit în avantaj
România, în finala barajului pentru CM 2026? Ce spune selecționerul Slovaciei înaintea duelurilor din martie
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
A adus victoria în "El Clasico" și a dat drumul la tunuri: "Un pas către obiectivul nostru"
stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

