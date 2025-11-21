Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract

Salariu considerabil mai mare pentru Andrei Rațiu în noul contract cu Rayo Vallecano

Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo până în 2030, iar Marca dezvăluie că noua înțelegere vine cu o "îmbunătățire considerabilă a salariului", în condițiile în care fundașul dreapta român era "unul dintre fotbaliștii din lot cu cele mai mici salarii, în ciuda prestațiilor sale grozave".



Marca nu specifică noul salariu pe care îl va încasa Andrei Rațiu, însă site-ul de specialitate Capology susține că în precedenta înțelegere, scadentă în 2028, românul avea o remunerație anuală netă de 700.000 de euro.

După ce Rațiu și-a prelungit contractul, jurnaliștii spanioli de la La Razon au reamintit că Rayo Vallecano a avut în vară o ofertă de 18 milioane de euro pentru român, de la Wolverhampton Wanderers, însă conducerea clubului din LaLiga s-a opus.

"Prin această mișcare, Rayo Vallecano și-a asigurat continuitatea unuia dintre cei mai importanți jucători din echipă și a evitat o plecare care ar fi slăbit lotul. De asemenea, se întărește ideea că proiectul lui Inigo Perez este construit pe o coloană vertebrală clară, din care Rațiu este deja o piesă indispensabilă", a notat și Estadio Deportivo.

