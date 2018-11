Rasturnare de situatie! Ce se intampla cu transferul lui Neymar la Real Madrid! Florentino Perez surprinde

Sansele ca Neymar sa revina la Barcelona cresc.

Despre plecarea lui Neymar de la Paris Saint-Germain s-a scris in presa din Spania inca de cand brazilianul a ajuns la PSG iar vara viitoare pare sa fie cea in care va avea loc mutarea. Insa nu la Real Madrid, asa cum se credea. Conform Mundo Deportivo, Florentino Perez s-a razgandit in ceea ce il priveste pe Neymar!

Presedintele Realului nu mai este sigur daca Real ar trebui sa investeasca o suma semnificativa pentru a-l aduce brazilian in urma controverselor legate de jocul brazilianului si acuzatiile legate de simulari, dar si pentru modul in care se comporta brazilianul in afara terenului.

Mai mult, chiar si fanii Realului nu il doresc pe Neymar, Florentino Perez fiind oprit pe strada de fani care il roaga sa nu il transfere! Astfel, o revenire la Barcelona a lui Neymar pare in acest moment mult mai probabila decat la Real.