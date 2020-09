Probleme pentru Ronald Koeman?! Quique Setien nu si-a incheiat socotelile cu Barcelona! Ce conditie a pus antrenorul spaniol

Quique Setién si Barcelona nu si-au incheiat inca intelegerea contractuala. Antrenorul spaniol doreste sa fie platit pentru ultimul an din contractul sau, astfel incat RFEF nu il poate numi oficial pe Koeman drept noul antrenor principal al Barcelonei, conform FootballEspana.

Quique Setien a fost demis de conducerea de pe Camp Nou la finalul sezonului trecut, insa acesta nu a semnat rezilierea contractului cu Barcelona. Clubul va incepe noul sezon din La Liga in etapa a treia, dupa ce a avut liber in primele doua etape, insa Ronald Koeman nu va putea sta pe banca pana nu se definitiveaza situatia fostului antrenor.

Quique Setién & Barça have not yet settled on an agreement as he wants to be paid for the full final year of his contract, so RFEF cannot officially name Koeman as new Barça head coach. [cope via @footballespana_]