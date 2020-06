Intalnire de ULTIMA ORA la Quique Setien acasa! Conducerea Barcelonei a mers la antrenor pentru a discuta situatia echipei: ce se intampla cu tehnicianul

Barcelona este aproape sa piarda titlul in La Liga dupa ce s-a incurcat in deplasare la Celta Vigo, scor 2-2.

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, insotit de directorul general al clubului, Grascar Grau, managerul Javier Bordas, vicepresedintele Jordi Moix si secretarul tehnic, Eric Abidal au vizitat casa lui Setien in cursul zilei de luni pentru a a analiza situatia delicata a echipei, anunta Sport.es.

Intalnirea ar fi durat aproximativ doua ore si a fost analizat conflictul pe care antrenorul il are cu fotbalistii. Setien a primit sprijinul conducerii pentru acest final de sezon, in ideea de a incerca sa depaseasca din nou Real Madrid in clasament.

Conform sursei citate, nu s-a vorbit in niciun moment despre un ultimatum sau o o situatie limita pentru antrenor.

In ciuda acestui fapt, postul lui Setien ar putea fi in pericol daca Barcelona nu reuseste sa castige titlul in acest an. Antrenorul are deja probleme cu mai multi fotbalisti din lotul catalanilor, iar Luis Suarez l-a atacat direct la ultima conferinta de presa.